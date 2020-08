Stand: 04.08.2020 13:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vermisster Ruderer tot aus Weser geborgen

Die Bremer Feuerwehr hat einen vermissten Ruderer tot aus der Weser geborgen. Passanten hatten den leblosen Körper am Montagabend in Ufernähe gegenüber den Wallanlagen entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 64-Jährigen, nach dem seit Sonnabend gesucht worden war. Der Mann gehörte zur Besatzung eines Vierer-Ruderboots, das mit einem Binnenschiff kollidiert war. Die drei anderen Ruderer hatten sich retten können. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, werde noch untersucht, so die Polizei.

Weser: Vermisster Ruderer gefunden? NDR Info - 03.08.2020 21:45 Uhr Rund zwei Tage nach dem Zusammenstoß eines Binnenschiffs mit einem Ruderboot, bei dem seither ein Ruderer vermisst wurde, ist eine Leiche am Weserufer entdeckt worden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.08.2020 | 06:30 Uhr