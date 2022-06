Vermisster Junge aus Oldenburg: Führen neue Spuren zu Joe? Stand: 21.06.2022 08:29 Uhr Auf der Suche nach dem seit Freitag vermissten achtjährigen Joe aus Oldenburg geht die Polizei neuen Hinweisen nach. Bis in die Nacht erkundeten zahlreiche Beamte Bereiche im nahe gelegenen Bad Zwischenahn.

Zeugen wollen den Jungen gestern im Ortsteil Wehnen gesehen haben, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Darüber hinaus hätten Spürhunde rund um die dort gelegene Karl-Jaspers-Klinik angeschlagen. Zum Suchgebiet gehörten demnach auch das Gebiet um den Woldsee und den Swarte Moor See. Heute soll die Suche weitergehen, so der Polizeisprecher weiter. Immer wieder melden sich Zeugen mit Hinweisen und die Beamtinnen und Beamten wollen jeder noch so kleinen Spur nachgehen.

Bevölkerung hilft bei Suche nach Kind

Auch viele Oldenburger helfen den Behörden, den Jungen zu finden. Einige haben sich beispielsweise in Chatgruppen zusammengetan und Plakate und Handzettel entworfen. Freiwillige Helferinnen und Helfer haben sich die Region untereinander aufgeteilt und Tausende Zettel mit seinem Foto verteilt.

Junge könnte Suche als Spiel verstehen

Die Polizei schließt nicht aus, dass der geistig behinderte Junge den Sucheinsatz als Spiel ansieht und sich versteckt. Auch ein Unglücksfall sei möglich, hieß es am Montag. Joe hat schulterlange, dunkle lockige Haare, trägt eine Kinder-Polizeiweste mit Aufdruck und ist barfuß unterwegs. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 7 90 41 15 entgegen.

Joe war auf Kasernengelände in Donnerschwee

Die Einsatzkräfte hatten zunächst gehofft, dass der Junge aus Versehen irgendwo eingeschlossen wurde. Das habe sich zerschlagen, so die Polizei. Nachweislich wurde Joe zuletzt auf dem ehemaligen Kasernengelände im Oldenburger Stadtteil Donnerschwee gesehen.

