Stand: 28.10.2024 09:33 Uhr Vermisster 86-Jähriger in Zetel tot in Graben entdeckt

Ein 86-Jähriger ist am Donnerstagabend in Zetel (Landkreis Friesland) tot in einem Graben gefunden worden. Wie die Poliizei mitteilte, hatte das Seniorenheim, in dem der Senior wohnte, den Mann als vermisst gemeldet. Bei einer Suchaktion sei der 86-Jährige rund zwei Stunden später in einem Graben gefunden worden, so die Polizei. Es sei sofort mit der Wiederbelebung begonnen worden, die habe allerdings keinen Erfolg gehabt. Die Polizei vermutet, dass der Mann in der Dunkelheit gestürzt ist und sich dabei Kopfverletzungen zugezogen hat. Es werde ermittelt.

