Stand: 25.11.2024 10:28 Uhr Vermisster 83-Jähriger in Ritterhude wieder aufgetaucht

Ein 83-jähriger Bewohner eines Seniorenheims in Ritterhude (Landkreis Osterholz) ist wieder da. Mitarbeiter des Heims hätten den Mann wohlbehalten innerhalb des Gebäudes gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Offenbar hatte er das Heim nie verlassen. Der 83-Jährige habe sich in einem Raum aufgehalten, in dem offensichtlich nicht richtig geschaut wurde, so der Sprecher. Der Mann war am Samstagabend als vermisst gemeldet worden. Weil er dement ist, hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

