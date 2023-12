Stand: 18.12.2023 14:59 Uhr Vermisster 37-Jähriger aus Wingst tot aufgefunden

Ein seit Samstagmorgen vermisster 37 Jahre alter Mann aus Wingst (Landkreis Cuxhaven) ist tot, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der Mann unweit seiner Anschrift am Neuhaus-Bülkauer Kanal in Wingst gefunden. Die Todesursache ist unklar. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte der Sprecher. An der Suche waren neben Polizei und Feuerwehr auch Spürhunde beteiligt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min