Vermisste aus Bremerhaven tot - Ehemann in Haft Stand: 02.03.2022 20:32 Uhr Eine seit fast vier Wochen vermisste Frau aus Bremerhaven ist tot gefunden worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wurde die 32-Jährige Opfer einer Straftat.

Dem Ehemann der Frau aus Bremerhaven-Wulsdorf sei ein Haftbefehl verkündet worden, er sitzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Den Angaben nach wurde am Dienstag am Ufer der Weser mitten in der Stadt ein Koffer entdeckt. Darin fanden sich Leichenteile einer Frau. Diese konnten der seit dem 4. Februar Vermissten zugeordnet werden. Die Polizei Bremerhaven und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts.

Suche auch mit Hilfe von "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Seit dem Verschwinden der Frau russischer Herkunft hatte die Polizei mit allen Mitteln nach ihr gesucht. Drohnen und Suchhunde kamen zum Einsatz, eine Hundertschaft Polizisten durchkämmte ein Waldgebiet. Freiwillige Helfer gingen ebenfalls auf die Suche. Auch mit Hilfe der TV-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" war nach Hinweisen gesucht worden. Nähere Angaben zu den familiären Umständen der Toten und möglichen Motiven machte die Polizei nicht.

