Vermisste Tiere: Vorsicht bei Suchanzeigen im Internet Stand: 15.02.2024 11:48 Uhr Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Unbekannte die Verzweiflung von Tierhalterinnen und Tierhaltern im Fall vermisster Haustiere ausnutzen. Anlass ist ein Fall in Ostfriesland.

Die Katze einer 55-Jährigen im Landkreis Wittmund war verschwunden. Nachdem eine Bekannte der Halterin über ein Kleinanzeigen-Portal eine Suchmeldung nach dem Tier aufgegeben hatte, meldete sich in der vergangenen Woche eine unbekannte Person bei der Frau, wie die Polizei in Aurich am Donnerstag mitteilte: Sie gab an, die Katze in der Nähe gefunden und bei sich aufgenommen zu haben. Für die Übergabe des Tiers forderte die Person aber eine Gegenleistung - in Form von mehreren Apple-Geschenkkarten. Die 55-Jährige ging daraufhin zur Polizei. Sie habe "glücklicherweise" erkannt, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln muss, so eine Polizeisprecherin.

Polizei: Opfer der Betrugsmasche sollen Anzeige erstatten

Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Masche kein Einzelfall ist und Kriminelle gezielt im Internet nach entsprechenden Anzeigen suchen. Die Verzweiflung der Tierhaltenden werde ausgenutzt. Täter hofften, dass Besitzer "alles tun würden, um ihre Katze oder ihren Hund schnell wieder bei sich zu haben", so die Sprecherin. Die Polizei rät dazu, mit der Veröffentlichung persönlicher Daten im Internet grundsätzlich besonders vorsichtig zu sein. Opfer der Masche sollen Strafanzeige bei der Polizei erstatten, hieß es.

Vermisste Katze in Ostfriesland wieder bei Halterin

Im Fall der verschwundenen Katze im Landkreis Wittmund gab es für die Halterin übrigens ein Happy End: Das Tier ist wieder zu Hause. Die Katze sei inzwischen eigenständig zurückkehrt, so die Polizei.

