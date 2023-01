Stand: 29.01.2023 12:58 Uhr Vermisste Seniorin im Landkreis Oldenburg tot aufgefunden

Eine vermisste 84-Jährige ist nach zweitägiger Suche im Landkreis Oldenburg tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatten rund 180 Einsatzkräfte nach der dementen Seniorin gesucht. Die Frau war am Donnerstagabend aus einem Pflegeheim in Kirchseelte verschwunden. Am Samstag wurde die Vermisste dann laut Polizei rund 500 Meter von dem Heim entfernt leblos auf einem Grundstück entdeckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2023 | 13:00 Uhr