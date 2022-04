Vermisste Kinder aus dem Saterland wieder aufgetaucht Stand: 08.04.2022 14:00 Uhr Glückliches Ende nach knapp neun Monaten: Seit Juli vergangenen Jahres galten zwei Kinder aus dem Saterland als vermisst. Nun sind die zwei und sechs Jahre alten Geschwister wieder aufgetaucht.

Die Mutter war mit den Kindern angeblich in den Urlaub gefahren und anschließend nicht wieder zurückgekehrt. Die 38-Jährige hatte sich zuvor vom Vater der Kinder getrennt. Ihr war das Sorgerecht entzogen worden - unter anderem, weil ihr eine Nähe zum Reichsbürgertum nachgewiesen werden konnte.

Jugendamt hat Kinder in Obhut genommen

Laut Polizei Cloppenburg hat die Frau in den vergangenen Monaten bei einem Mann in der Nähe von Dresden (Sachsen) gelebt. Die beiden Kinder seien am Donnerstag im Beisein ihrer Mutter wohlbehalten an der Wohnanschrift des 40-Jährigen angetroffen worden. Sie wurden am Abend vom Jugendamt Dresden in Obhut genommen. Am Freitag sollen sie dem Vater im Saterland übergeben werden.

Ob und in welcher Form nun gegen die Mutter ermittelt wird, konnte die Polizei am Freitag auf Nachfrage von NDR Niedersachsen nicht beantworten.

