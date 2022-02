Stand: 22.02.2022 18:09 Uhr Vermisste Ekaterina: Fahnder suchen in Wald bei Bremerhaven

Rund 130 Polizistinnen und Polizisten waren am Dienstag auf einem Gelände rund um den Wulsdorfer Wasserwerkswald in Bremerhaven im Einsatz. Hintergrund ist das Verschwinden der 32-jährigen Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf, die seit dem 4. Februar als vermisst gilt. In einer mehrstündigen Aktion haben die Einsatzkräfte den Angaben der Polizei zufolge das Gelände nach Hinweisen und Spuren, wie etwa Kleidungsfetzen, abgesucht. Die Ermittlungsgruppe "Ekaterina" der Polizei Bremerhaven hatte die Suchaktion initiiert. Die Ermittler schließen den Angaben zufolge nicht aus, dass ein Unglücksfall vorliege oder die junge Frau möglicherweise Opfer einer Straftat geworden sei. Die Vermisste sei 1,63 Meter groß und habe längere braune Haare. Sie spreche Deutsch und Russisch. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort können der Polizei in Bremerhaven unter Telefon 0471/953-4444 oder per E-Mail an kdd@polizei.bremerhaven.de gemeldet werden.

