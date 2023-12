Stand: 12.12.2023 14:53 Uhr Vermisst: Wer hat Khalida aus Westerstede gesehen?

Auf der Suche nach der vermissten Khalida aus Westerstede (Landkreis Ammerland) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die 17-Jährige wurde zuletzt am 1. August am Hauptbahnhof Oldenburg gesehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach verliere sich ihre Spur. Khalida ist etwa 1,55 Meter groß und sehr schlank, wie es weiter hieß. Das Mädchen spreche nicht viel deutsch, dafür aber gutes Englisch. Wer Hinweise auf Khalidas Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

