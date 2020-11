Stand: 27.11.2020 14:25 Uhr Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Schlafwandler

Aufmerksame Nachbarn haben in der Nacht zu Freitag einen vermeintlichen Einbrecher beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Mann hatte versucht, mithilfe eines Deko-Maulwurfs aus Metall die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven zu öffnen. Die Polizei war eigenen Angaben zufolge schnell vor Ort und konnte sowohl den Tatverdächtigen ermitteln als auch den Sachverhalt aufklären. Demnach war der 36-Jährige in der Nacht schlafgewandelt und ins Treppenhaus gegangen. Dort erwachte der Mann laut Polizei, kam aber nicht in die Wohnung zurück, weil er die Tür hinter sich zugezogen hatte. Seine Lebensgefährtin war offenbar im Tiefschlaf und reagierte weder auf Klopfen noch Klingeln. Aus Verzweiflung habe der Mann daraufhin versucht, die Tür mit dem Maulwurf zu öffnen. Bevor die Polizei eintraf, wurde dann aber doch die Lebensgefährtin wach und ließ den Mann in die Wohnung zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.11.2020 | 17:00 Uhr