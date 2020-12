Verlustreiches Jahr im Museumsdorf Cloppenburg Stand: 30.12.2020 02:00 Uhr Auch das besucherstärkste Museum in Niedersachsen hat in diesem Jahr unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Das Museumsdorf Cloppenburg hat große Verluste verzeichnet.

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher sei von sonst knapp 300.000 auf etwa 100.000 zurückgegangen, sagte die Leiterin Julia Schulte to Bühne in einem Jahresrückblick. Das habe in den Haushalt des Museums ein tiefes Loch gerissen. Nur mit Unterstützung der Träger habe es gestopft werden können. Träger des Museumsdorfes sind das Land Niedersachsen, die Stadt und der Landkreis Cloppenburg sowie der Landkreis Vechta.

Wann können wieder Besucher kommen?

Das Freilichtmuseum ist wegen den allgemeinen sogenannten Lockdowns zurzeit geschlossen. Wann es im kommenden Jahr wieder für Besucher öffnen wird, ist noch unklar.

