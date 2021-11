Stand: 22.11.2021 17:38 Uhr Verletzter Segler vor Langeoog von Jacht gerettet

Am Sonntagabend haben Seenotretter in der Nordsee vor Langeoog einen verletzten Mann von Bord einer Segeljacht geholt. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, hatte sich der 61-Jährige an Bord des 16 Meter langen Bootes bei einem Sturz im Brustbereich verletzt. Ein Hubschrauber und der Rettungskreuzer "Hermann Marwede" machten sich nach der Alarmierung durch die Besatzung auf den Weg zu Jacht. Starker Wind und hohe Wellen erschwerten den Angaben zufolge die Bergung. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus geflogen.

