Stand: 03.09.2020 19:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verkaufsoffene Sonntage in Oldenburg fallen aus

Anders als von der Stadt geplant, müssen die Geschäfte in Oldenburg am Sonntag, 13. September, sowie an zwei Sonntagen im Oktober geschlossen bleiben. Das Verwaltungsgericht gab am Donnerstag nach eigenen Angaben der Gewerkschaft ver.di Recht, die gegen eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt geklagt hatte. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig: Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingelegt werden.

Videos 02:29 Hallo Niedersachsen Corona: Schwierige Zeiten für den Einzelhandel Hallo Niedersachsen Die Geschäfte bekommen zwar langsam wieder mehr Zulauf, doch die Corona-Krise hat die Einkaufsverhalten der Menschen verändert - das merkt auch der Einzelhandel in Aurich. Video (02:29 min)

Gericht sieht keinen besonderen Grund für Öffnung

Die Stadt wollte laut Gericht mit den Ladenöffnungen an Sonntagen die Verluste durch die Corona-Pandemie abmildern. Diese Begründung könne jedoch auch bundesweit und für jeden anderen Sonntag des Jahres gelten, argumentierten die Richter. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass den Interessen des Einzelhandels durch die unbeschränkte Möglichkeit des Verkaufs an Werktagen in erheblichem Umfang Rechnung getragen werde. Aus besonderen Gründen sei zwar eine Sonntagsöffnung zulässig, diese sahen die Richter in diesem Fall jedoch nicht gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.09.2020 | 06:30 Uhr