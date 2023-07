Verkauf von Offshore-Windpark-Flächen: Meyer sieht "Riesenchance" Stand: 13.07.2023 17:59 Uhr Erstmals haben Konzerne in Deutschland für das Recht bezahlt, Windparks in Nord- und Ostsee bauen zu dürfen. Der Verkauf von vier Flächen durch die Bundesnetzagentur brachte 12,6 Milliarden Euro.

"Ein Großteil des künftigen Offshore-Windstroms wird in Niedersachsen anlanden", sagte Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) am Donnerstag. "Das ist eine Riesenchance für Niedersachsen und für die Energiewirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette." Niedersachsen werde zur Drehscheibe von grüner Energie und ganz Deutschland mit günstigem Strom versorgen, sagte Meyer weiter.

VIDEO: Erstmals Flächen für Offshore-Windparks versteigert (12.07.2023) (1 Min)

Strompreis soll sinken

Stromkunden in Deutschland soll der Verkauf auch zugute kommen: Immerhin 90 Prozent der eingenommenen Gelder sollen zur Senkung der Stromkosten dienen, wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch in Bonn mitteilte. Jeweils fünf Prozent sollen in den Meeresnaturschutz und die Förderung einer umweltschonenden Fischerei fließen. Verkauft wurden drei Flächen in der Nordsee und eine in der Ostsee. "Die hohen Erlössummen zeigen das hohe Vertrauen in die Ausbauziele für Offshore-Windenergie", sagte Meyer. "Niedersachsen unterstützt die Ausbauziele und stellt zusätzliche Stellen für die Genehmigungsverfahren und die Arbeitssicherheit bereit."

Meyer verspricht sich Zehntausende Arbeitsplätze

Der Ausbau der Windenergie auf der Nordsee wird sich nach Meyers Einschätzung für Niedersachsen langfristig zu einem Jobmotor entwickeln. "Wir werden Zehntausende Arbeitsplätze bekommen", sagte er bei einem Besuch von Windkraftunternehmen am Donnerstag in Norddeich (Landkreis Aurich). Meyer sagte aber auch: "Wir sind in einer Konkurrenz mit anderen Ländern, wenn es um Fachkräfte geht." Eine wichtige Aufgabe werde es daher künftig sein, etwa an Schulen noch stärker für grüne Berufe zu werben.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 12.07.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende Offshore