Stand: 07.04.2021 11:35 Uhr Verhindern Schlepper Umweltkatastrophe vor Norwegens Küste?

Zwei Schlepper sollen den vor der Küste Norwegens in Seenot geratenen niederländischen Frachter "Eemslift Hendrika" bergen. Die Boote einer niederländischen Bergungsgesellschaft seien in der vergangenen Nacht vor Ort eingetroffen. Der Frachter treibt seit Tagen ohne Besatzung auf dem Nordmeer zwischen Bergen und Trondheim. Die "Eemslift Hendrika" war von Bremerhaven nach Kolvereid in Norwegen unterwegs, als das Schiff bei stürmischem Wetter eine schwere Schlagseite bekam, wie die norwegischen Behörden am Dienstag mitteilten. Die zwölfköpfige Mannschaft hatte demnach am Montag einen Notruf abgesetzt und wurde per Hubschrauber von dem Frachter gerettet. Die "Eemslift Hendrika" stellt mit ihren 350 Kubikmetern Schweröl und 75 Kubikmetern Diesel an Bord ein Risiko für die Umwelt dar.

