Vergessen, zu kühlen: Impfzentrum vernichtet Biontech-Vakzin Stand: 15.05.2021 18:08 Uhr Das Impfzentrum in Oldenburg hat 504 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech vernichtet. Einem Mitarbeiter war vor dem Feiertag ein Fehler unterlaufen.

Der Mitarbeiter hatte nach Angaben eines Sprechers der Stadt am Tag vor Himmelfahrt vergessen, einen Karton mit Impfstoff in den Kühlschrank zu stellen. Das Vakzin habe eineinhalb Tage bei Raumtemperatur gelagert und sei deshalb unbrauchbar geworden, so ein Sprecher der Stadt. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer kann bei Kühlschranktemperaturen etwa fünf Tage gelagert werden. Bei Zimmertemperatur ist er nur wenige Stunden haltbar.

Stadt: "Schwerwiegender Fehler"

Bei der Stadtverwaltung nannte den Vorfall einen "schwerwiegenden Fehler". Dieser habe allerdings keine Auswirkungen auf die Impftermine. Weil am Himmelfahrtstag nicht geimpft wurde, sei der Fehler erst am Freitag aufgefallen. Die unbrauchbaren Dosen seien nicht verimpft worden, so der Sprecher. Die Mitarbeitenden hätten den Fehler sofort selbst gemeldet.

