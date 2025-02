Verfolgungsjagd nach Kontrolle: Polizei feuert auf Auto Stand: 11.02.2025 19:26 Uhr Ein Mann hat sich am Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei feuerten Einsatzkräfte mindestens ein Mal auf das Fluchtfahrzeug. Erst in Edewecht wurde der Fahrer festgenommen.

In der Nähe von Barßel (Landkreis Cloppenburg) wollten Einsatzkräfte einen Autofahrer kontrollieren, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. Der Mann sei aber mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Edewecht (Landkreis Ammerland) geflüchtet. Bei dem Versuch, den Mann zu stoppen, habe dieser einen Polizisten verletzt und ein Polizeifahrzeug beschädigt.

Verfolgungsfahrt endet in Edewecht

Im Verlauf der Verfolgungsjagd fuhr der Mann laut Polizeisprecher in eine Sackgasse. Dort habe er gedreht und sei auf die Polizistinnen und Polizisten zugefahren. In dem Moment sei es zum Gebrauch der Schusswaffe gekommen, so der Sprecher. Das Ziel: die Flucht und damit verbundene Gefahr zu beenden. Doch der Fahrer habe seine Flucht trotzdem fortgesetzt und sei mit Fahrzeugen unbeteiligter Personen kollidiert. Erst im Ortskern von Edewecht endete seine Flucht. Dort wurde der Fahrer festgenommen. Er sei unverletzt.

Bei Verfolgungsjagd verletzter Polizist ist im Krankenhaus

Der bei der Verfolgungsjagd verletzte Polizist befinde sich im Krankenhaus, sagte der Polizeisprecher. Er gilt als leicht verletzt. Wegen des Gebrauchs der Schusswaffe ermittelt nicht die eigentlich für den Bereich zuständige Polizeidienststelle Cloppenburg/Vechta, sondern die Dienststelle Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Die Hintergründe sind noch unklar.

