Drentwede: Verfolgungsjagd nach Kraftstoff-Diebstahl

Wenig Glück hatten zwei Diebe in Drentwede (Landkreis Diepholz) am Sonntag bei dem Versuch, Kraftstoff aus einem Auto zu stehlen. Laut Polizei hatte ein Anwohner die beiden beobachtet und einen der flüchtenden Täter verfolgt. Die herbeigerufenen Beamten stellten den Mann schließlich in einem Bauernhof. Er stand unter Drogen; sein Auto war nicht zugelassen. In dem Bauernhof fand die Polizei weitere verdächtige Gegenstände. Nach dem zweiten Täter fahndet sie noch. Den Namen kennt sie bereits: Der Mann hatte bei der Flucht seinen Ausweis verloren.

