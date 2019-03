Stand: 31.03.2019 16:00 Uhr

Verfolgungsjagd endet mit Unfall in Pizzeria

Eine Verfolgungsjagd mit zwei Männern und der Polizei Osterholz hat am Samstagabend mit einem Unfall in Bremens Stadtteil Blumenthal ein jähes Ende gefunden. Zunächst sollen die beiden Verdächtigen laut Polizei einen Supermarkt in Langwedel (Landkreis Osterholz) ausgeraubt haben. Dabei bedrohten sie eine 58-jährige Kassiererin und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Frau blieb unverletzt.

Auto fährt in Pizzeria

Anschließend flüchteten die beiden Männer den Beamten zufolge in einem Wagen über die A27 in Richtung Cuxhaven. Mit teils überhöhter Geschwindigkeit fuhren sie auch durch Schwanewede, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf die Haltesignale des verfolgenden Polizeiautos hätten die beiden Flüchtigen nicht reagiert. Ihre Fahrt endete dann im Außenbereich einer Pizzeria, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besucht war.

Zweiter Mann ist flüchtig

Bei seiner Festnahme durch die Polizei leistete der 28-jährige Beifahrer Widerstand, sodass zwei Beamte sich leicht verletzten, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer des Wagens konnte den Beamten hingegen entkommen. Nach ihm wieder gefahndet. Dabei hofft die Polizei auf Hinweise und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden. Der Flüchtige wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und hat kurze dunkelblonde Haare. "Er hat außerdem ein dunkles Oberteil, eine kurze Hose und ein dunkles Cap getragen", so die Polizei.

