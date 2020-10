Verfolgungsfahrt endet mit Unfall in einer Gasse in Cuxhaven Stand: 17.10.2020 15:51 Uhr Ein 29 Jahre alter Mann hat sich im Landkreis Cuxhaven eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Ein Unfall stoppte den Mann nach mehreren Kilometern im Stadtgebiet.

Auf seiner Flucht hatte er zwei Straßensperren umfahren und eine Zivilstreife gerammt. Die Fahnder blieben unverletzt, meldete die Polizei. Er war in einer schmalen Gasse auf einem Firmengelände am Landwehrkanal in der Nähe des Fischmarkts gegen eine Wand gefahren und wurde verletzt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug in Wingst gestohlen hatte und keine Fahrerlaubnis besitzt.

Haltesignale missachtet

Der Mann war Beamten am Freitag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 73 bei Otterndorf durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Haltesignale missachtete der 29-Jährige und fuhr mit hoher Geschwindigkeit Richtung Cuxhaven. Beamte aus dem benachbarten Landkreis Osterholz nahmen das Unfallgeschehen auf. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04791 3070 in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.10.2020 | 14:00 Uhr