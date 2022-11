Stand: 17.11.2022 08:18 Uhr Vereinzelt Sturmschäden im Norden Niedersachsens

Stürmische Böen haben am Donnerstagmorgen vereinzelt Schäden im nördlichen Niedersachsen verursacht. In Emden stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Im Landkreis Cloppenburg kippten einige Bäume auf die Straße. In Delmenhorst wurden der Polizei umgewehte Straßenschilder und Mülltonnen gemeldet, wie diese mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechnet im Tagesverlauf weiter mit stürmischen Böen, auf den ostfriesischen Inseln auch mit schweren Sturmböen.

Weitere Informationen Vorhersage Wetter Niedersachsen

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.11.2022 | 07:30 Uhr