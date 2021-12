Stand: 23.12.2021 21:57 Uhr Verden verschärft Quarantäne auch für Geimpfte und Genesene

Im Landkreis Verden breitet sich die Omikron-Variante des Corona-Virus weiter aus. Den Angaben zufolge haben sich dort inzwischen 27 Verdachtsfälle bestätigt. Der Kreis Verden rechnet weiter mit steigenden Fallzahlen. Laut Gesundheitsamt müssen deshalb jetzt auch geimpfte und genesene Kontaktpersonen von Infizierten zwei Wochen in Quarantäne. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, gelten Ausnahmen für Menschen mit einer Booster-Impfung, die keine Symptome zeigen. So dürfen etwa geboosterte Pflegekräfte, die mit einer infizierten Person Kontakt hatten, aber keine Symptome zeigen, mit einem täglichem Corona-Schnelltest weiterarbeiten, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte.

