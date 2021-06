Stand: 26.06.2021 14:09 Uhr Verden: Reichbahnswaggon erinnert wieder an Juden-Verfolgung

Ein ehemaliger Reichsbahnwaggon erinnert in Verden bei Bremen wieder an die Transporte, mit denen das NS-Regime Menschen aus ganz Europa in die Konzentrations- und Vernichtungslager und an Orte der Zwangsarbeit deportiert hat. Nachdem der Waggon 2007 Ziel eines Brandanschlags war, wurde er umfangreich restauriert und am Freitagabend als Mahnmal der Öffentlichkeit vorgestellt. Er sei ein "Zeitzeuge auf Rädern", sagte Ehler Lohmann vom Verein "Verdener Waggon", der die Restaurierung maßgeblich vorangebracht hatte. Der Verdener Waggon diente bereits von 2003 bis 2007 als Lernort und Mahnmal zum Thema NS-Zwangsarbeit. Am Vorabend des Holocaust-Gedenktages 2007 zündeten bislang Unbekannte den Waggon an. Für die Sanierung des abgebrannten Waggons hat der Landkreis Verden rund 35.000 Euro bereitgestellt. Die Wiederherstellung zog sich über viele Jahre hin, weil es im Landkreis eine kontroverse Debatte über Ort, Zweck und Finanzierung der Gedenkstätte gab.

