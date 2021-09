Verden: Radioaktiver Urin löst Großeinsatz der Feuerwehr aus Stand: 24.09.2021 17:41 Uhr In Verden hat ein Mann auf der Toilette eines Wertstoffhofs ein schwach radioaktives Kontrastmittel ausgeschieden. Ein Strahlenmessgerät schlug an und löste so einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der Besucher die Toilette am Freitagmorgen benutzt. Dort schied er Reste des Mittels aus, das ihm ein Radiologe vorher verabreicht hatte - wie sich später herausstellte. Im Anschluss an den Besucher benutzte ein Mitarbeiter des Wertstoffhofs die Toilette. An seinem Körper trug er ein Strahlenmessgerät, das prompt ausschlug. Eine radioaktive Substanz haftete an seinen Schuhen.

130 Einsatzkräfte im Einsatz

Da die Ursache für die Strahlung zunächst unklar war, rückten Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) mit etwa 130 Einsatzkräften an. Lange wurde gesucht und beratschlagt, auch mit Ärzten und Strahlenschutzspezialisten. So konnte schließlich geklärt werden, wer und was die Strahlung verursacht hatte. Der Alarm wurde aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.09.2021 | 19:00 Uhr