Verden: Prozessauftakt wegen versuchten Mordes im E-Center

Ein 40 Jahre alter Mann muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im September 2022 einer Frau vor der Fleischtheke eines Einkaufszentrums nahe dem Verdener Bahnhof in Kopf und Hals gestochen zu haben. Eine Angeklagte hatte sich zwischen Angreifer und das Opfer gestellt und so weitere Stiche verhindert. Die Frau, die mit ihrem Kleinkind in dem Supermarkt eingekauft hatte, überlebte schwer verletzt. Den Ermittlern zufolge war die 26-Jährige zuvor nicht auf die Avancen des Mannes eingegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.03.2023 | 06:30 Uhr