Verden: Prozessauftakt nach Steinwürfen auf ein Auto

Wegen versuchten Mordes muss sich seit Donnerstag ein 42 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Verden verantworten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Angeklagte aus Stade soll am 20. Juni von einer Brücke über die Bundesstraße 51 in Bassum ein Auto mit insgesamt 14 Schottersteinen beworfen haben. Die Staatsanwaltschaft Verden ist überzeugt, dass der Mann die Auto-Insassen damit schwer verletzen oder töten wollte. Die beiden Opfer - ein 41-jähriger Bassumer und seine 22-jährige Beifahrerin - blieben bei der Attacke unverletzt, trugen aber einen Riesenschrecken davon. Ihr Auto wurde am Dach durch die Steine beschädigt. Über die Motive des mutmaßlichen Steinewerfers ist bislang nichts bekannt. Er wurde zum Zeitpunkt der Tat in einer Bassumer Klinik behandelt. Er sei verhandlungsfähig, sagte ein Gerichtssprecher.

