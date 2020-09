Stand: 29.09.2020 07:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verden: Kokain löst Großeinsatz aus

Ein zunächst unbekanntes weißes Pulver hat am Montag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Verdener Innenstadt ausgelöst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Pulver befand sich nach Angaben der Polizei in einem Briefumschlag, den eine Angestellte in einem Büro öffnete. Experten untersuchten die verdächtige Substanz in einem mobilen Labor vor Ort. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Kokain handelt. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2020 | 06:30 Uhr