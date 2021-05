Stand: 21.05.2021 10:55 Uhr Verden: Einbrecher bedrohen Frauen mit Schusswaffen

Eine 48-Jährige und eine 19-Jährige sind in Verden Opfer eines Einbruchs geworden. Nach Angaben der Polizei drangen zwei unbekannte Täter in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Sie bedrohten die beiden Frauen mit Schusswaffen, fesselten sie und sperrten sie in ein Zimmer. Die Einbrecher flüchteten unerkannt mit erbeutetem Bargeld. Die beiden Frauen konnten sich von den Fesseln befreien. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei.

