Stand: 16.11.2021 07:44 Uhr Verden: Corona-Infizierte müssen Kontakte selbst informieren

Im Landkreis Verden stößt das Gesundheitsamt wegen der Zunahme der Corona-Fälle an seine Grenzen. Wegen der hohen Inzidenzen sei es nicht mehr zu schaffen, alle Kontaktpersonen der Infizierten zu informieren, sagte ein Kreissprecher. Das müssen die Infizierten künftig selbst machen. Um es für diese zu vereinfachen, bekommen sie eine E-Mail, in der alle Infos dazu enthalten sind, wer als Kontaktperson gilt und was sonst noch zu beachten ist. In den Landkreisen Lüneburg, Harburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg schaffen es die Gesundheitsämter bisher noch, die Infizierten persönlich zu informieren.

