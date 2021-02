Stand: 10.02.2021 10:23 Uhr Verden: Betrunkene Jugendliche lösen Suchaktion aus

Drei betrunkene Jugendliche haben in Verden für eine größere Suchaktion der Polizei gesorgt. Nach Angaben eines Sprechers waren die drei jungen Erwachsenen am Dienstagabend so alkoholisiert gewesen, dass sie nicht mehr selbstständig nach Hause gehen konnten. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Um angesichts des Winterwetters auszuschließen, dass weitere Jugendliche Hilfe benötigten, suchten rund 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz mehrere Stunden das Naturschutzgebiet Verdener Dünen und den Stadtwald ab. Dabei seien weitere Jugendliche angetroffen worden, allerdings keine in hilfloser Lage, so der Sprecher.

