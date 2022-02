Stand: 11.02.2022 08:42 Uhr Verden: Alarm am Landgericht wegen verdächtiger Päckchen

Im Landgericht Verden haben am Donnerstag zwei verdächtige Päckchen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Als die Päckchen am Vormittag routinemäßig überprüft wurden, sei aufgefallen, dass sie möglicherweise eine gefährliche Substanz enthielten, teilte die Polizei mit. Neben Kräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Stadt Verden rückte auch ein Labor-Fahrzeug des Landeskriminalamtes an. Experten fanden aber keine gefährliche Substanz, sondern lediglich Schriftstücke.

