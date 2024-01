Verbrechen in Weener: Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 29.01.2024 10:52 Uhr Ein 37 Jahre alter Mann ist am Samstag in Weener einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang einen Verdächtigen festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft Aurich mit.

Man prüfe, ob Haftantrag gestellt werden könne, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der Verdächtige wurde demnach am Sonntag festgenommen. Was die Ermittler auf die Spur des Beschuldigten gebracht hat, ist unklar. Die Ermittler halten sich bei Details zu dem Tötungsdelikt zurück. Sie machten auch zu den Obduktionsergebnissen keine Angaben.

Spurensuche an zwei Einsatzorten

Die Polizei hatte am Sonntag an zwei Orten in der Kleinstadt Spuren gesichert. Bei einem soll es sich um den Tatort gehandelt haben. Was es mit dem zweiten Einsatzort auf sich hat, ist unklar. In diesem Zusammenhang waren Gerüchte aufgekommen, es habe einen weiteren Leichenfund gegeben. Das hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag zurückgewiesen.

37-Jähriger stirbt in Wohnung an schweren Verletzungen

Wie die Ermittler am späten Samstagabend mitgeteilt hatten, war gegen 17 Uhr ein Notruf zu einer verletzten Person in einer Wohnung in der Westerstraße eingegangen. Polizisten und Rettungskräfte entdeckten in der benannten Wohnung den schwer verletzten 37-Jährigen. Der Mann starb trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen vor Ort. Aufgrund der Art der Verletzungen waren die Ermittler schnell von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

