Stand: 08.04.2021 08:26 Uhr Vechta verteilt 12.000 Corona-Löffeltest an Kitas

Die Stadt Vechta bietet von heute an in allen Kindertagsstätten sogenannte Corona-Löffeltests an. Dabei nehmen die Kinder eine Art Schwämmchen in den Mund. Dieser Speichelsammler wird dann in ein Testplättchen gesteckt und ausgewertet. Diesen freiwilligen Tests müssen die Eltern zustimmen. Die Stadt wolle mit ihnen verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet und die derzeitige Notbetreuung der Kitas sicherstellen, sagte Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD). Die Stadt sei damit landesweit Vorreiter, so Kater. Bislang habe Vechta 12.000 dieser Löffeltests bekommen. Im ganzen Kreis Vechta sollen künftig alle Kita-Kinder zwei Mal die Woche getestet werden können. Die Kommunen finanzieren die Tests.

