Stand: 11.08.2022 16:14 Uhr Vechta feiert seinen Stoppelmarkt

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie hat am Donnerstag wieder das Traditionsvolksfest Stoppelmarkt in Vechta begonnen. Bis Dienstag werden rund 800.000 Besucherinnen und Besucher in der Kreis- und Universitätsstadt erwartet. Zugesagt zur 724. Ausgabe des Volksfestes hat der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil. Er wird am Montag die Festrede beim Empfang der Stadt im Festzelt halten. Die erste urkundliche Erwähnung des Marktes datiert auf das Jahr 1298. Wegen einer Pestepidemie in Vechta im Jahr 1577 wurde der Markt auf ein freies Feld außerhalb der Stadt verlegt, auf dem noch die Stoppelreste der Ernte waren. Seitdem heißt der Markt Stoppelmarkt. Der traditionelle Viehmarkt fällt wegen eines Ausbruchs der Geflügelpest im Landkreis Vechta diesmal aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2022 | 06:30 Uhr