Stand: 02.03.2021 07:58 Uhr Vechta: Vogelgrippe-Ausbruch in Legehennenbetrieb

Der Landkreis Vechta meldet einen Vogelgrippe-Ausbruch. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Den Angaben zufolge ist das Virus in einem Legehennenbetrieb in Vechta nachgewiesen worden. Alle 63.000 Tiere müssen getötet werden. In einem Radius von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb gilt ein Sperrbezirk mit strengen Auflagen. Betriebe im Umkreis von 10 Kilometern zählen zum Beobachtungsgebiet und dürfen vorerst kein Geflügel oder Eier verkaufen.

Weitere Informationen Emsland vergrößert Beobachtungsradius für Vogelgrippe Insgesamt gehören jetzt 33 Betriebe zum Beobachtungsgebiet. Außerdem gilt im Landkreis weiter die Aufstallpflicht. (25.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.03.2021 | 06:30 Uhr