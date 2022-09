Stand: 29.09.2022 19:30 Uhr Vechta: SEK stürmt Wohnung und findet Sturmgewehr und Munition

Die Polizei Vechta und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Hannover haben in Vechta die Wohnung eines 43-Jährigen gestürmt, der gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben soll. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben nicht nur ein Sturmgewehr, sondern auch diverse scharfe Munition, Materialien, um Geschosse herzustellen, und eine Vielzahl an Waffenzubehör sowie weitere militärische Gegenstände. Der Mann sei bereits in der Vergangenheit wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgefallen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft, weil auch noch eine Bewährungsstrafe gegen ihn anhängig war.

