Stand: 19.07.2023 10:04 Uhr Vechta: Polizei schnappt Bande von Taschendieben

Der Polizei Vechta ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen eine Bande von Taschendieben gelungen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich demnach um zwei Frauen im Alter von 28 und 45 Jahren und einen 33-jährigen Mann. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie ihre Taten in Vechta, Visbek, Lohne und Neuenkirchen-Vörden begangen haben. An diesen Orten war es immer wieder zu Geldbörsen- und Taschendiebstählen in Verbrauchermärkten gekommen. Laut Polizei konnten die Verdächtigen nun an einem Verbrauchermarkt in Lohne angetroffen werden. Nach kurzer Verfolgung wurden sie gestellt und kontrolliert. Laut Polizei hatten sie noch Diebesgut bei sich. Gegen die beiden Frauen wurden Haftbefehle erlassen. Gegen den Mann lagen keine ausreichenden Haftgründe vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.07.2023 | 15:00 Uhr