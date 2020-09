Stand: 10.09.2020 14:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Vechta: Mobiler Freizeitpark eröffnet

Auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta hat am Donnerstag Niedersachsens erster mobiler Freizeitpark eröffnet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Rund 40 Schausteller haben ihre Buden und Fahrgeschäfte auf dem eingezäunten Areal aufgebaut. 2.500 Besucher seien auf dem Gelände unter Corona-Auflagen erlaubt.

Am Abend gibt's ein Feuerwerk

Zum Start ist am Donnerstagabend ein Feuerwerk geplant. Der Freizeitpark darf vier Wochen lang von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 22 Uhr seine Tore öffnen. An Engstellen ist eine Maskenpflicht vorgesehen, ebenso in Karussells. Besucher müssen sich am Eingang registrieren. Der ursprünglich für Mitte August geplante Stoppelmarkt, Vechtas jahrhundertealtes Traditionsfest, war aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Mehrere Freizeitparks in Planung

Der mobile Freizeitpark in Vechta macht den Auftakt im Nordwesten: Morgen öffnet ein ähnlicher Park in Papenburg, in einer Woche geht es in Oldenburg los. Für Mitte Oktober plant Leer den Galli-Park.

