Vechta: Lagerhalle durch Feuer zerstört - B69 teilweise gesperrt

Stand: 23.05.2023 09:31 Uhr

In einem Gewerbegebiet in Vechta brennt eine Lagerhalle für Verpackungsmaterial. Die Bundesstraße 69 ist wegen des Brandes zwischen Calveslage und Langfördern in beide Richtungen gesperrt.