Stand: 08.01.2021 07:28 Uhr Vechta: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem missglückten Überholmanöver in Vechta (Landkreis Cloppenburg) sind fünf Menschen verletzt worden, darunter ein 17-Jähriger schwer. Eine 27-Jährige und ihr zwei Jahre altes Kind erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Nach Angaben der Polizei hatte ein 18-Jähriger am Donnerstagabend auf einer Landstraße zum Überholen angesetzt und dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen. Die Wagen stießen zusammen, gerieten ins Schleudern und touchierten zwei weitere Fahrzeuge.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.01.2021 | 06:30 Uhr