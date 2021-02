Stand: 20.02.2021 12:51 Uhr Vechta: Feuerwehr rettet fünf Personen mit Leiter von Balkon

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Vechta sind fünf Menschen leicht verletzt worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Dunstabzugshaube in der Küche in der Nacht zu Sonnabend Feuer gefangen. Die zwei Erwachsenen und drei Kinder flüchteten sich auf den Balkon im ersten Obergeschoss, weil starker Rauch den Fluchtweg versperrte. Die Feuerwehr Vechta rettete die Bewohner mit einer Leiter. Sie kamen vorübergehend ins Krankenhaus. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.02.2021 | 12:00 Uhr