Stand: 07.04.2021 14:18 Uhr Vechta: Eltern kritisieren Kita-Gesetz der Landesregierung

Eltern aus Vechta kritisieren das neue geplante Kita-Gesetz der niedersächsischen Landesregierung. Sie schließen sich damit einem Appell mehrerer Verbände an und bemängeln unter anderem, dass Kindergruppen künftig nur noch von einer Erzieherin beziehungsweise einem Erzieher und einem Sozialassistenten oder einer Sozialassistentin betreut werden dürfen. Die Eltern hingegen fordern drei pädagogische Kräfte. Außerdem sollen für Kindergartenleitende mehr Stunden berücksichtigt und die Inklusion wie bereits in den Schulen festgeschrieben werden, sagte Vechtas Kita-Stadtelternratsvorsitzende Miriam Rehling vor einem Treffen mit örtlichen Landtagsabgeordneten, das am Donnerstag stattfinden soll.

