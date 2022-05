Stand: 20.05.2022 08:46 Uhr Vechta: Ehemaliger Schüler klaut und verteilt Prüfungen

Schülerinnen und Schüler einer Oberschule in Vechta müssen ihre Abschlussarbeiten in Deutsch und Mathematik wiederholen. Wie mehrere Zeitungen unter Bezug auf das Kultusministerium berichten, hatte offenbar ein ehemaliger Schüler die Aufgaben vorab gestohlen und an die Prüflinge verteilt. Auch die Aufgaben für das Fach Englisch seien im Umlauf gewesen. Laut Kultusministerium ist es unwahrscheinlich, dass die gestohlenen Aufgaben auch an andere Schulen gelangt sind.

