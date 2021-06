Stand: 09.06.2021 18:30 Uhr Vechta: A1 nach schwerem Unfall in Richtung Süden gesperrt

Auf der Autobahn 1 hat sich in Höhe des Parkplatzes "Bakumer Wiesen" (Landkreis Vechta) an einer Baustelle ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei fuhr ein Transporter mit Anhänger am Nachmittag am Stauende auf einen Lkw auf. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A1 ist in Fahrrichtung Münster ab der Anschlussstelle Vechta vermutlich bis in die Abendstunden voll gesperrt.

