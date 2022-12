Stand: 28.12.2022 08:12 Uhr Vechta: 500.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

In Vechta hat es am Abend eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Das anschließende Feuer machte das Haus unbewohnbar. Laut Polizei wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Bewohner des Hauses waren Einsatzkräften zufolge nicht zuhause. Laut einem Polizeisprecher ist die Ursache für die Explosion bisher unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro.

VIDEO: Hoher Schaden nach Explosion in Vechta (28.12.2022) (1 Min)

