Vechta: 50 Personen in Altenheim an Corona erkrankt Stand: 02.10.2020 15:16 Uhr In Vechta haben sich in einem Altenheim 50 Personen mit dem Corona infiziert. 31 Bewohner und 19 Mitarbeiter seien positiv getestet worden, sagte Landrat Herbert Winkel (CDU).

Insgesamt wohnen laut NDR 1 Niedersachsen rund 250 Personen in der Pflege-Einrichtung, die von einer kirchlichen Stiftung getragen und dem Landescaritas-Verband angehört. Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD) sagte, "diese Entwicklung und die allgemein steigenden Infektionszahlen führen uns allen noch einmal vor Augen, dass die Pandemie immer noch vor unserer Haustür ist und noch lange nicht besiegt ist".

Bürgermeister: Regeln einhalten

Der Politiker rief dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten: "Bitte verhalten Sie sich verantwortungsbewusst und solidarisch gegenüber allen, für die eine Erkrankung eine ernste Gefahr darstellt, und auch gegenüber jenen, die von erneuten Einschränkungen besonders stark betroffen wären." Man dürfe nicht die erzielten Erfolge der vergangenen Wochen und Monate aufs Spiel setzen, sagte er.

Noch keine weiteren Einschränkungen geplant

Das Land Niedersachsen gab die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche im Landkreis mit 23,8 an. Mit dem neuen Ausbruch dürfte der Wert aber deutlich in Richtung des Schwellenwertes von 50 steigen, der als Indikator für eine mögliche Ausweitung von Schutzmaßnahmen vereinbart wurde. Laut Landkreis seien aber weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Region zunächst nicht geplant, da sich der Corona-Ausbruch klar verorten lasse.

Ein für den 4. Oktober geplanter verkaufsoffener Sonntag in Vechta war bereits Anfang der Woche abgesagt worden, auch wegen vieler Infektionen im benachbarten Landkreis Cloppenburg.

Infektionen auch in Neu Wulmstorf

Bereits Anfang der Woche wurden in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) bei 36 Bewohnern und zehn Mitarbeitern einer Pflegeeinrichtung das Corona-Virus festgestellt. Das Gesundheitsamt hatte dann strikte Hygienemaßnahmen angeordnet und Besuchern das Betreten des Heimes untersagt.

