Stand: 03.07.2023 16:17 Uhr Vater unter Drogen und ohne Führerschein lässt 14-Jährigen fahren

Einer Reihe von Straftaten haben sich am Sonntagabend ein 30-Jähriger und dessen 14-jähriger Sohn in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven schuldig gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat der Vater seinen Sohn auf öffentlichen Straßen ein Auto fahren lassen. Der Vater habe dabei unter Drogeneinfluss gestanden. Über einen Führerschein verfüge der Mann nicht, hieß es von der Polizei weiter. Das genutzte Fahrzeug sei darüber hinaus nicht das Eigentum des 30-Jährigen. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte die Polizei nach eigener Darstellung einen Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Hofläden der Umgebung fest. Der 14-Jährige habe der Polizei gesagt, er habe lediglich für eine spätere Fahrprüfung üben wollen. Es wurden laut Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.07.2023 | 06:30 Uhr