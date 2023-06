Stand: 29.06.2023 22:33 Uhr Varel: Großbrand in Porzellanfabrik - Feuerwehr ist vor Ort

In Varel (Landkreis Friesland) ist am Donnerstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Lagerhallen brennen, wie die Polizei mitteilte. Offenbar ist die örtliche Porzellanfabrik betroffen. Über dem Firmengelände ist eine riesige Rauchwolke zu sehen. Anwohnende wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ob es Verletzte gab, war am Abend unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.06.2023 | 06:30 Uhr